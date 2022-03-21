Talas'ta Nevruz muhteşem kutlanacak - Son Dakika

Talas Belediyesi, baharın müjdecisi Nevruz'u düzenleyeceği muhteşem bir etkinlikle kutlayacak.

Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda Türki Cumhuriyetlerin yerel oyunları, 45 kişilik dev kadro tarafından izleyicilerin beğenisine sunulacak. 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak gösteride, Türk dünyasının birbirinden güzel oyunları müzik eşliğinde görsel bir şölenle sahneye konulacak.

"TÜRK'ÜN BAYRAMI NEVRUZ HOŞ GELDİ"

Hem konuya ilişkin bilgiler veren hem de Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Türk, cefaya katlanacak, muhabbetle tatlanacak, ilelebet kutlanacak, Nevruz Türk'ün bayramıdır. Türk'ün bayramı Nevruz hoş geldi." diyerek tüm sanatseverleri bu unutulmaz akşama davet etti. - KAYSERİ