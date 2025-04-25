Talas\'ta Sağlık Var Söyleşileri\'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Konuk Olacak

Talas Belediyesi'nin vatandaşların sağlık alanındaki bilgi birikimini artırmak ve uzmanlarla doğrudan etkileşim kurmalarını sağlamak amacıyla başlattığı programlar devam ediyor. 'Talas'ta Sağlık Var Söyleşileri' başlığı altında düzenlenecek programa, Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli konuk olacak.

Toplum sağlığını önemseyen projeler ve etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşecek programda, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, güncel sağlık konuları, aşıların önemi ve merak edilen bilimsel gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Sohbet formatında geçecek etkinlikte, vatandaşlar Prof. Dr. Özdarendeli'ye sorularını bizzat yöneltme imkanı bulacak. Talas Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sağlık hizmetlerine ve bu alandaki farkındalığın artırılmasına verdiği destekle öne çıkıyor. Düzenlenen bu tür programlarla, uzman bilgiyi halkla buluşturarak sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeyi hedefliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerine verdikleri önemi vurguladı. Başkan Yalçın, "Sağlık, her şeyin başı. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi için fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da gayret gösteriyoruz. Kıymetli hocalarımızı vatandaşlarımızla bir araya getirerek, güncel konularda doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak bizim için çok değerli. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli gibi değerli bir bilim insanını ilçemizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu faydalı sohbete davet ediyorum" dedi.

'Talas'ta Sağlık Var Söyleşileri' programı, 26 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında kısa süre önce Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları tarafından 'Sağlıklı Uyku ve Uyku Bozuklukları' konulu konferans düzenlenmiş ve yoğun bir katılımla söyleşi gerçekleşmişti. - KAYSERİ