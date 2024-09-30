Talas\'ta Ücretsiz Bağlama Kursuna Kayıtlar Başladı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından dört yıl önce hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti'nde kadınlar ve yetişkinler için düzenlenen bağlama kursuna kayıtlar başladı.

Tarihi ilçe Talas'ın tarihi yerlerinden Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki Talas Musiki Cemiyeti'nde verilecek bağlama kursuna kadın ve yetişkin, isteyen herkes kayıt yaptırabilecek. Haftada iki grup halinde düzenlenecek kursların kadınlara özel olanında hafta içi temel düzeyde eğitim verilirken, hafta sonu ise yetişkinler için temel ve orta düzeyde kurs gerçekleştirilecek.

Ücretsiz şekildeki kurslara kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenler hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ