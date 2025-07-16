Talas\'ta Yeni Spor Tesisi İçin Bakanla Görüşme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Talas'a yapılması planlanan stadyum ve çok amaçlı spor tesisi hakkında görüşmelerde bulundu.

Bakanlıkta yapmış olduğu görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yalçın, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Talas'a stadyum ve çok amaçlı spor tesisi talebimizi ileterek projelerimizi sunduk. Bakanımıza nezaketi ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesisleri ilçemize kazandıracağız. Çünkü Talas genç nüfusun çok olduğu, sportif başarıların sıkça yakalandığı bir ilçeyiz. Talas'a da bu yakışır" dedi. - KAYSERİ