Talas'taki Antika Pazarı Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Talas\'taki Antika Pazarı Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
11.08.2025 12:59  Güncelleme: 13:01
Talas Belediyesi'nin organize ettiği Antika Pazarı, bu hafta sonu birçok antika eşyanın alıcıyla buluştuğu renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Başkan Mustafa Yalçın'ın katıldığı müzayede de dikkat çekti.

Talas Belediyesi'nin klasikleri arasına giren Antika Pazarı, bu hafta sonu da yine renkli görüntülere sahne oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı müzayede ile hareketlenen pazarda yine onlarca antika eşya alıcısını buldu. Tarihi Harman Mahallesi Meydanında kurulan pazara ilgi yine büyüktü. Antika ev eşyalarından halı ve kilimlere, tesbihten para ve değerli eşyalara kadar binlerce ürün alıcısıyla buluştu. İl dışından gelen çok sayıda antikacının tezgah açtığı Antika Pazarında bir de müzayede düzenlendi.

Kıyasıya çekişmeye sahne olan müzayedede Başkan Yalçın da pey sürerek bazı antika eşyaların yeni sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

