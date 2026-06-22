Talasemi Farkındalık Konseri Kayseri\'de Düzenlendi

Kayseri'de talasemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen konserde talasemi hastaları ve aileler doyasıya eğlendi.

Kayseri'de talasemi ve lösemi hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla konferans ve konser programı düzenlendi. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği (TALÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Başdemir, talesemili ve lösemili çocuklar ile aileleri katıldı. Talasemi hastalığı hakkında bilgiler veren Başkan Faruk Başdemir, "Talasemi genetik kalıtsal bir kan hastalığı. Kayseri'de talasemi taşıyıcı sayısı çok yüksek olması sebebiyle Sağlık Bakanlığımız Kayseri'yi riskli bölge ilan etti. Nüfusumuzun yüzde 4'ü taşıyıcı olması sebebiyle biz de talasöv olarak Kayseri'de talasemi ile mücadelemizi 36 yıldır devam ettiriyoruz. Bu talasemiyi önleyebilmek amacıyla evlenecek gençlerimizi, lise dengi okullarda okuyan öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz. Çünkü talasemi geni taşıyan iki genç evlendiğinde talasemi majör dediğimiz çok ciddi kan hastalığı olan bir rahatsızlık oluşuyor. O yüzden de evlilik öncesi mutlaka bu gençlerimizin bu testi yaptırmaları gerekmekte. Tedavi aşaması çok ağır, hem maddi hem manevi yüksek riski var. Biz toplumu bilinçlendirmek istedik. Okullarda konferanslar veriyoruz. Adliyede çalışanlarımız, sağ olsunlar oradaki bir ritim grubu varmış. Onlar bizim dernek yararına böyle bir etkinlik yapmak istediler. Biz de mutlulukla kabul ettik ve onlarla beraber de burada bir konser vereceğiz. Hem talasemiye karşı bilinçlendireceğiz halkımızı hem de eğlendireceğiz. Derneğimizdeki mevcut olan hem talasemi hem lösemi hastalarımız burada. Bu gençlerimizi ve ailelerimiz burada güzel bir müzik ziyafeti çekecekler. Burada iyi bir moral depolayacaklar. Kesinlikle talasemi ve lösemi hastalığı bulaşıcı değil, genetik bir hastalıktır talasemi. Bulaşıcı olmadığından dolayı da bu çocuklarımızı hem okul bünyesinde hem çevresinde dışlanmaması ve onlara daha çok sahip çıkılması gerekiyor. Evlilik öncesi talasemi zorunlu testi getirdik. O da 44 ilde, tamamında değil. 41 ilimizde talasemi merkezinin açılması sağlandı bu bizim için çok büyük bir gelişme. İsteyen kişi, kan seviyeleri düşük olan insanlar buraya gelip burada kan testlerini yaptırarak böyle bir taşıyıcılık var mı yok mu öğrenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı bireyler mutlaka kendilerini bir donör adayı yapsınlar"

Sağlıklı bireylerin kendisini mutlaka donör aday yapmalarını talep eden Başkan Başdemir, "2015 yılına kadar yurt dışında ilik nakilleri yapılıyordu. Çok şükür şu andan itibaren, yani 2005 yılından bugüne kadar artık Türkiye'de ilik bankası kurulduğundan dolayı, bankamızdan dolayı artık Türkiye'nin birçok illerinde ilik nakilleri yapılmaya başladı. TÜRKÖK projesi Sağlık Bakanlığı Kızılay'ın ortaklaşa yaptığı bir proje. Sağlıklı bireyler mutlaka kendilerini bir donör adayı yapsınlar. Çok zor bir şey değil. Sadece kendilerine yapılacak olan bir kan aşısıyla ve alınan örnek kanla bu nakil işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Kan kardeşi olabilirler. Sağlıklı insanlar biliyorsunuz kan verdikçe vücudu daha da enerji, doping yapıyor. Hücreleri yenilendikçe çok büyük oksijen alıyorlar. Yani arabanın yağı gibi, ne kadar çok kan verirseniz, o kadar hücreleriniz yenilendikçe vücudunuzun direnci o kadar da artıyor. Sağlıklı insanlar kan versinler. Çünkü hem lösemi hem talasemi hastalarımızın buna ihtiyacı var. Hem de gönüllü kardeşlerim donör olsunlar. Çünkü ne kadar çok donör olursa o kadar nakil şansı çocukların artıyor. Çünkü bir çocuğumuza nakil olabilmesi için en az 300 bin kişinin örnek kanı olması lazım. En az bir insana 300 bin tane örnek gerekiyorsa çok sayıda verici gerekiyor. Ben buradan bunu talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ