Tamer Karadağlı: Haşim İşcan Kültür Merkezi\'nin dış bakımı belediyeye ait

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Kültür merkezi tartışması

Tamer Karadağlı: "Biz kiracıyız, binanın dış bakım ve onarımı belediyeye ait"

ANTALYA - Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yeni bir video yayımlayarak, protokol gereği binanın dış bakım ve onarımının belediyeye ait olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı, "rezalet" diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Başkan Böcek ise Karadağlı'ya cevap vererek söz konusu binanın belediyeye değil Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirtti. Başkan Böcek, Karadağlı'nın bakımsızlıktan şikayet ettiği ve "rezalet" diye tanımladığı binanın bakım, onarım, tamirat ve işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu söyledi.

Karadağlı'dan yeni video: "Biz kiracıyız, bakım ve onarım belediyeye ait"

Yaptığı paylaşımla ilgili oldukça çok yorum geldiğini belirten Tamer Karadağlı, Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi'nin belediyeye ait olduğunu belirterek, "Biz orada sadece kiracıyız. Protokolümüzde, 'taşınmazda işbu protokol süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı yıkım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından, yani belediye. Basit ve kullanıcıların isteğine bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masraflarıysa bize ait. Kültür ve Turizm Bakanlığı o binada sadece kiracı. Binanın dış bakım ve onarımı sadece ve sadece belediyeye ait. Lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi.