Bodrum'da sahile '3'te 1 kuralı' geliyor

21.05.2026 13:19  Güncelleme: 14:36
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili’nde işletmelerin kıyıyı işgal etmesini önlemek amacıyla hayata geçirilen "3’te 1 kuralı"nı anlattı. Buna göre sahil, işletmelerin dek yapabileceği alan, masa atabileceği alan ve vatandaşın serbestçe kullanacağı alan olarak üçe ayrıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili'nde uygulanan 3'te 1 düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Mandalinci, uygulamanın amacı, sahadaki işleyişi ve vatandaşların kullanımına ayrılan alanlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Kumbahçe'nin, genişten dara doğru ilerleyen yay şeklinde bir sahil hattına sahip olduğunu belirten Başkan Mandalinci, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda uygulamanın hayata geçirildiğini vurguladı.

Mandalinci'nin açıklamasına göre, sahil alanının ilk üçte biri işletmelerin dek alanı, ikinci üçte biri masa ve sandalyelerin konacağı bölüm, geri kalan kısmı ise vatandaşların serbestçe faydalanabileceği şekilde düzenlenecek.

Mandalinci, Kumbahçe sahil hattının bazı bölgelerinin yer yer 1,5 metreye kadar daraldığını belirterek, Belediye, Kaymakamlık ve Milli Emlak Müdürlüğü işbirliğiyle "3'te 1" kuralını uygulayarak sahilin daha verimli kullanılacağını vurguladı. Düzenlemenin, yurttaşın sahili daha rahat kullanması ve işletmelerin ekstra işgal yaratmaması için vatandaşın talebi üzerine yapıldığını aktaran Mandalinci şunları söyledi:

"Ancak tabii ki işletmeler daha evvelki yıllardan itibaren yapmış olduğu işgaller dolayısıyla ve telkinlere rağmen o işgalleri belli bir ölçüye çekmedikleri için bizler ortaklaşa aldığımız karar doğrultusunda el birliğiyle Kumbahçe Mahallesi'nde bu düzenlemeyi yaptık. Şu anda görmüş olduğunuz noktada arkandaki alanı da görebilirsiniz, ilerideki alanı zaten görüyorsunuz. Kumbahçe'de en geniş noktada 6 metreden az, en dar noktada da 1,5 metreden az hiçbir sirkülasyon alanı bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

