Tanımadığı 6 kişi kendi evinde yaşıyor ve oy kullanıyor

Resmiyette, tanımadığı 6 kişi ile aynı evde yaşıyor
Tanımadığı ve kendisine ait adrese kayıtlı olarak oy kullanan 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SİVAS - Sivas'ta bir kişi sandık görevlileri tarafından yapılan rutin adres kontrolü sırasında, kendi hanesine kayıtlı tam altı farklı kişinin bulunduğunu fark edince suç duyurusunda bulundu.
Sivas'ta merkeze bağlı Harmancık köyünde yaşayan Durmuş Sağır, gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçiminden aylar önce kendisine ait adreste, bazılarını hiç tanımadığı 6 farklı kişinin de ikamet ettiğini gördü. Sağır bunun üzerine İl Nüfus Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarma tarafından köyde yapılan inceleme sonrası mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişi Sağır'a ait adresten düşürüldü. Ancak Sağır ikinci bir şaşkınlığı da mahalli idareler seçiminde yaşadı. Mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişinin kendi adresine kayıtlı olarak oy kullandığını tespit etti. Sağır, bu olaya ilişkin gerekli makamlara şikayette bulundu.
"Hangi gerekçeyle benim evimi adres gösterdiler bunu bilmiyorum"
Durmuş Sağır, tanımadığı 6 kişinin neden kendi evini adres gösterdiklerini bilmediğini belirterek, "31 Mart yerel yönetimler seçiminde her yerde olduğu gibi bizin köyde de seçim yapıldı. Bu seçimler içerisinde benim evimde 84 numaralı hanemde 6 kişinin kayıtlı olduğunu daha önceden öğrendik. Nüfus müdürlüğüne başvuru yaptım. Nüfus müdürlüğü de Jandarma'ya haber vermiş. Jandarma da asli görevini yaparak bu insanların olmadığının tespitinde bulundu. Benim hanemde olduklarının tespiti de elimde bulunan evrakta mevcut. Bu insanlar seçimi bir şekilde etkilediler. İsimlerin içerisinde kadınlar var o nedenle isim vermek istemiyorum. Bu altı kişiden üçü kendi köylüm diğer üç kişiyi hiç tanımıyorum. Hangi gerekçeyle benim evimi adres gösterdiler bunu bilmiyorum. Bunun sebebini öğrenmek için bayram sonrasında hukuki işlem başlatacağım" dedi.
"Hangi hakla gelip burada oy kullandılar"
Nüfus müdürlüğünün beyan ettiğini belirten Sağır, "Bu kişilerin nasıl tekrar oy kullandığını merak ediyoruz. Yüksek seçim kuruluna da dilekçem mevcut. Ben yasal hakkımı aramaya çalışıyorum, bunun peşine düştüm. İster istemez psikolojik olarak etkilendim. Bende muhtar adayıydım, belki eşit oy almıştık. Dileyen dileyene oyunu verebilir. Ben karşımda ki muhtar adayı arkadaşıma da bir şey diyemem. Sonuçta o da bir yola çıkmış ve insanlar onu tercih etmiş. Benim adresimde görünen fakat benim tanımadığım o üç kişi hangi hakla hangi kuralla gelip burada oy kullandılar. Ben bunun peşindeyim. Devletin adaleti beni yarı yolda bırakmayacak bundan eminim" şeklinde konuştu.
(FA-GF-ÖK-Y)
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