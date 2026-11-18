(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'da bazı depremzedelerin ve esnafın mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Diyarbakır sanki depremden hiç etkilenmemiş gibi gündemin dışında bırakıldı" dedi.

Tanrıkulu, 6 Şubat depremlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde yıkılması sonucu 17 kişinin öldüğü Dündar Apartmanı'nın bulunduğu alanda mahalle muhtarı, depremzedeler ve esnafla bir araya geldi.

Tanrıkulu, burada yaptığı açıklamada, molozların halen kaldırılmadığını, bölgede iş yeri bulunan esnafın zararlarının karşılanmadığını ve yeni iş yerlerinin tahsis edilmediğini söyledi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeyiz. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Dündar Apartmanı'nın enkazının bulunduğu yerdeyiz. Bu binada 17 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Aradan 3,5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen enkazın molozları hala kaldırılmamış, burada iş yeri bulunan esnafımızın mağduriyetleri giderilmemiş. Zararları karşılanmadığı gibi kendilerine yeni bir iş yeri de tahsis edilmemiş.

Bugün mahalle muhtarımızla birlikte depremzede yurttaşlarımızı ve esnafımızı dinledik. Gerçekten ağır mağduriyetler yaşıyorlar. Aradan geçen zamana rağmen ne yeterince muhatap alınmışlar ne de sorunlarına kalıcı bir çözüm üretilmiş.

Diyarbakır, 6 Şubat depremlerinde zarar gören 10 ilden biriydi. Depremde 409'dan fazla yurttaşımızı kaybettik. Çok sayıda bina ağır hasar aldı ve yıkıldı. Yıkım işlemleri bazı yerlerde hala devam ediyor. Ancak deprem nedeniyle ortaya çıkan zararlar ve mağduriyetler giderilmiş değil.

Buradaki esnafımız dört yıldır hak sahipliği ve iş yerlerinin yeniden yapılması konusunda kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. Önce beklemeleri söylenmiş, şimdi ise yeni bir genelge çıkarıldığı, devlet bütçesinin yetersiz olduğu, iş yeri yapılamayacağı ve ancak faizli kredi verilebileceği ifade edilmiş.

Depremde gerçek anlamda zarar gören esnafımızın ve yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili bugüne kadar tatmin edici bir plan ve proje ortaya konulmadı. Süreç şeffaf yürütülmedi. Yurttaşlarımıza neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklanmadı. Diyarbakır sanki depremden hiç etkilenmemiş gibi gündemin dışında bırakıldı.

Bu mağduriyetlerin giderilmesi için üzerimize düşeni hem yerel makamlar nezdinde hem de ilgili bakanlıklar düzeyinde yapacağız. Diyarbakır'ın deprem sonrası yaşadığı sorunları Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da gündeme taşıyacağız.

Yurttaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olacağız. Mahalle muhtarımıza ve bugün yaşadıklarını bizimle paylaşan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum."