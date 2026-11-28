Tapu ve Kadastro personeli, AFAD'dan afet ve yangın konusunda bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD ekipleri, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü personelini afet ve yangın farkındalığı konusunda bilgilendirdi. Eğitimde acil durumlarda doğru hareket tarzları ve alınması gereken önlemler ele alındı.
Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi düzenlendi.
AFAD ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, kurum personeline afet ve yangın durumlarında doğru hareket tarzları hakkında bilgi verildi. Eğitim kapsamında olası acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ve farkındalık konuları ele alındı.
Program, personelin bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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