Taraftar Kavgasında Ölümlü Dava Devam Ediyor - Son Dakika
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Taraftar Kavgasında Ölümlü Dava Devam Ediyor

03.06.2026 17:19
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Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Giresun'da görüldü.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın, Giresun'un Tirebolu ilçesinde mola verdikleri restoranda çıkan kavga sonucu hayatını kaybetmesi, kardeşi Resul Çapkın'ın ise yaralanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Emrah Tok'un tutukluluğuna devam kararı verildi.

Trabzonspor-Samsunspor karşılaşmasını izlemek üzere, 31 Ağustos 2025'te Samsun'dan Trabzon'a giden taraftar grubunun, Tirebolu ilçesinde bulunan bir restoranda mola verdiği sırada meydana gelen kavga sırasında Ümit Çapkın'ın hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanması nedeniyle açılan davaya, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada, mahkeme heyeti tanıkları dinledi. Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Tok'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 3 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

OLAY

Olay, 31 Ağustos 2025'te Trabzonspor-Samsunspor karşılaşmasını izlemek üzere Samsun'dan Trabzon'a giden taraftar grubunun, Tirebolu ilçesinde bulunan bir restoranda mola verdiği sırada meydana gelmişti. İddiaya göre, iş yeri sahibi Emrah Tok ile taraftar grubu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ümit Çapkın yaşamını yitirmiş, kardeşi Resul Çapkın ise yaralanmıştı. Soruşturmanın ardından işletme sahibi Emrah Tok ile olay esnasında müşteri olarak mekanda bulunan Sedat Domaç hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, kamera görüntülerinden anlaşıldığı üzere, mekan sahibi Emrah Tok'un taraftar grubunu çevreye rahatsızlık vermemeleri konusunda uyardığı, müşteki Resul Çapkın'ın ayağa kalkarak Tok'u göğsünden iteklediği bildirilmişti. Tok'un tepkisiz kalarak uzaklaştığı sırada Çapkın'ın kendisini engellemeye çalışan arkadaşlarını da iterek yürümeye devam ettiği belirtilen iddianamede, bu sırada taraftar grubunun bir anda işletme çalışanlarına ve Emrah Tok'a hep birlikte saldırmaya başladıkları anlatılmıştı.

İlk saldırının Emrah Tok tarafından değil, müşteki ve maktül tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen iddianamede, Tok'un kendisine ve yakınlarına yönelen saldırıyı elleriyle savuşturmaya çalıştığı ancak taraftar grubunun sayı olarak oluşturduğu üstünlük karşısında daha sonra kendisini ve yakınlarını darbeden maktul ve müştekiye tabancayla ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede olay anındaki detaylara yer verilerek, Emrah Tok'un eyleminin "meşru müdafaa" sınırını aştığı savunulmuş ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve aynı suça teşebbüs suçlarını, Sedat Domaç'ın da "kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediği ifade edilmişti.

İş yeri sahibi Emrah Tok 15 yıldan 31 yıl 6 aya, Sedat Domaç ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: ANKA

Samsunspor, 3. Sayfa, Güvenlik, Giresun, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taraftar Kavgasında Ölümlü Dava Devam Ediyor - Son Dakika

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