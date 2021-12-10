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Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika

Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar

10.12.2021 18:26

Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar Her sene Slow Food tarafından dünya çapında kutlanan Terra Madre-Toprak Ana Günü kapsamında, yerel gıdanın dünya çapında fark edilmesi ve kutlanması amacıyla Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Slow Food Yaveş Gari Bodrum...

Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar

MUĞLA - Her sene Slow Food tarafından dünya çapında kutlanan Terra Madre-Toprak Ana Günü kapsamında, yerel gıdanın dünya çapında fark edilmesi ve kutlanması amacıyla Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği'nin düzenlediği Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri yoğun bir ilgiyle başladı. Pazaryerindeki vatandaşlar tarhana alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Bodrum Pazar Yeri'nde bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara ve esnafa, Bodrum gemici peksimetli börülceli tarhana çorbası ve coğrafi işaretli Bodrum mandalinası ikram edildi. Açılışa ve ikram dağıtımına Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır da katıldı. Öğrenciler 'Peksimetimize Lokum Pilavımıza Sahip Çıkalım', 'Çiftçi Varsa Gıda Var', 'Yerel Üretelim Yerel Tüketelim', 'Coğrafi İşaretli Bodrum Mandalinamıza Sahip Çıkalım', 'İyi, Temiz, Adil Gıda' gibi sloganların yazılı olduğu dövizlerle pazar yerinde dolaşarak etkinliğe destek verdi.

Pişirilen 2 kazan tarhana kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, tarhana ve peksimet alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği'nin kurucularından Eren Artu, "Bugün burada Toprak Ana Günü kutlaması için bulunuyoruz. Toprağın bize verdiği nimetlere ve toprağın bereketine şükretmek için buradayız. Bu amaçla bizim yöremize özgü pişirilmiş tarhana çorbamızı ve Bodrum gemici peksimetimizi ikram ediyoruz ve Bodrum mandalinamızdan tattırıyoruz" dedi

Böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu,"Gastronomik olarak sahip olduğumuz değerleri turizm ve gezi kültürü ile birleştirerek daha sürdürülebilir turizm hareketliliği yaratma konusunda çaba içerisindeyiz. Gelen ziyaretçilerimizi bu coğrafyanın kıymetli lezzetleriyle tanıştırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Belediye olarak bu fast food dünyasında slow food'u destekleyen ve yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar
Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar
Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar
Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar

Yerli Malı, Turizm, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarhana çorbası alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika
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