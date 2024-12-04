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Tarihe Dönüşen Sorgun Lisesi

Türk Telekom Anadolu Lisesi, Suat Çetin'in eserleriyle tarihe tanıklık ediyor.

04.12.2024 20:27
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Tarihte iz bırakanlar bu okulda hayat buluyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Türk Telekom Anadolu Lisesi'ndeki koridorlarda tarihe iz bırakmış kişiler resim ve kabartmaları ile hayat buluyor.

Türk Telekom Anadolu Lisesi'nde görev yapan Resim Öğretmeni Suat Çetin, görev yaptığı okulun koridorlarını adeta tarihle yaşayan koridorlara dönüştürdü. Okuldaki öğrencilerin tarih, edebiyat, Türk kültürü gibi konularda bilinçlenmesini isteyen Çetin, duvarları çeşitli çizimlerle tarih sahnesine dönüştürdü.

Metehan, Atilla, Sultan Alparslan, Piri Reis, M. Kemal Atatürk gibi tarihe damgasını vurmuş isimleri resmeden Çetin, kimi zaman öğrencilerin yardımıyla kimi zaman da kendi boş zamanından fedakarlık ederek kalıcı eserler bırakmayı hedefledi. Buradan yola çıkarak tarih koridoru çizimine Sultan Alparslan ile başladı.

"Sultan Alparslan figürünü tamamen atık malzemelerden oluşturdum"

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin canlandırıldığı çizimlerle koridorları renklendiren Çetin, "Sultan Alparslan'ı canlandırdığım çalışmada tamamen okulumuzda bulunan atık kağıtlar, kumaş parçaları, plastik parçaları kullanarak bu eseri ortaya çıkardık. Yalıtım filesi, mukavva, kullanılmayan yırtılmış okul perdeleri, çöp kovası kapağı gibi malzemeleri kullanarak çalışmamı tamamladım" dedi.

" Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini temsil eden çalışmamda öğretmen arkadaşlarıma yer verdim"

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini canlandıran çizimlerde mesai arkadaşlarına yer verdiğini belirten Çetin, "Okulumuzda görev yapan yaklaşık 27 tane öğretmenimizin birebir portreleri yer alıyor. Dönemin kıyafetlerini giydirerek bir kompozisyon oluşturduk. Fethin içerisinde bu çizimle biz de bulunmuş olduk. Öğrencilerime o havayı teneffüs ettirmek istedim" cümlelerine yer verdi.

"En az 15 bin TL tutacak bir dokuyu ben sıfır maliyetle bugünkü haline getirdim"

Okulun giriş kısmında bulunan harf çalışmalarının mukavvadan yapıldığını, yaldızlı boya ile boyandığını söyleyen Çetin, "İtalyan boya tekniği denilen ve maliyeti oldukça yüksek olan teknik kullanarak renklendirme çalışmaları yaptım. Alçı ve plastik masa örtülerini baskı malzemesi şeklinde kullanarak doku oluşturdum. Ustaların en az 15 bin TL tutacağını söyledikleri alanı ben sıfır maliyetle ve sıfır atıkla bu duruma getirdim" dedi.

Orhun Kitabeleri, Piri Reis'in dünya haritası, Metehan ve Çin Seddi, Atilla, Bilge Kağan gibi Türk büyüklerine yer veren Suat Çetin, çizim çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Okul Müdürü Musa Doğançay ise "Resim Öğretmenimiz Suat Çetin'in büyük emeğiyle okulumuz şu anda gördüğünüz döneme döndü. Büyük bir değişim ve dönüşüm gösterdi. Okulun 4 sene öncesindeki ve günümüzdeki farkını velilerimiz de ifade ediyor. Gayet güzel dönüşler alıyoruz. Cebimizden 5 kuruş para harcamadan bu çalışmaları yaptık desek yeridir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihe Dönüşen Sorgun Lisesi - Son Dakika

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