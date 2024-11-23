Tarihi Kara Mustafa Paşa Camii\'nin Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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Osmanlı'dan kalma tarihi Kara Mustafa Paşa Camii'nin yenileme çalışmaları biterken, caminin son hali görenleri hayran bıraktı.

Pazaryeri'ne 1665 yılında IV. Murat'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi camide restorasyon çalışmaları tamamlandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kara Mustafa Paşa Camii'nin yenileme çalışmalarının bittiğini anlatarak, "Emeklerimizin meyvelerini alıyoruz. İşlerimizin güzel ve tarihe ışık tutacak çalışmalar olduğunu görünce daha bir mutlu oluyoruz. Bu konuda bizlere her zaman yardımcı olan Valimiz Şefik Aygöl ve Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK