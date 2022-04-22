Tarihi meydan vatandaşlarla doldu taştı - Son Dakika

- Tarihi meydan, vatandaşlarla doldu taştı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl'de düzenlediği iftar programı çerçevesinde, tarihi İshakpaşa Meydanı iftar sofraları ile donatıldı. Başkan Aktaş, iftardan bir saat önce görüştüğü hayırsever işadamı Fatih Konukoğlu'nun yemeğe sponsor olduğunu söyledi.

Ramazan ayının manevi atmosferini tüm kente yaşatmak hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programlarının İnegöl etkinliği, tarihi İshakpaşa Meydanı'nda yapıldı. İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi aynı anda oruçlarını açarken, yemekten sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğup büyüdüğü, evlendiği ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği İnegöl'de iftar yapmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında birlik ve beraberlik için ilçelerde iftar programları düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Burada tevafuk oldu, iftardan 1 saat önce İSKO firmasının sahibi Fatih Konukoğlu ile görüştüm. Anneleri İnci Konukoğlu, 40 gün önce rahmeti rahmana kavuştu. 'Başkanım, iftar vermek istiyorum' dedi. Ben de bu akşamki iftardan bahsettim. İnegöl'de İSKO firmasını biliyorsunuz; binlerce insana iş veriyor, istihdam sağlıyorlar. Bu akşamki yemeğe sponsor oldular, Allah kabul etsin. Ramazan'ın artık son 10 gününe geldik. Rabbim Kadir Gecesi'ne ve bayrama hepimizi sıhhatle erdirsin. Dünya zor günlerden geçiyor. Allah'a hamdolsun, ülkemiz dimdik ayakta. Emin olun, çok daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise yaklaşık 2,5 yıldır birlikte iftar yapma etkinliklerinden uzak kaldıklarını hatırlatarak, birlik ve beraberlik içerisinde oruç açmanın sonunda nasip olduğunu söyledi.