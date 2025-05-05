Tarihi yarımadanın maskotu olan tilki, sporcunun elinden beslendi - Son Dakika
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Tarihi yarımadanın maskotu olan tilki, sporcunun elinden beslendi

Tarihi yarımadanın maskotu olan tilki, sporcunun elinden beslendi

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gelenlere alışarak artık insanlardan kaçmayan bir tilki, dağcı ve doğa sporcusu Murat Tecimen'in elinden açma yedi.

05.05.2025 11:31
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyarete gelenlere alışarak artık insanlardan kaçmayan bir tilki, dağcı ve doğa sporcusu Murat Tecimen'in elinden açma yedi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı ve "Çanakkale Geçilmez" destanının yazıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilginç bir an yaşandı. Bölgeyi ziyarete gelen Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü lisanslı sporcusu Murat Tecimen, insanlara alışkın bir tilkiye açma vererek, eliyle besledi.

Çanakkale ruhunun her adımda hissedildiği, adeta açık hava müzesi niteliğindeki Gelibolu Yarımadası; Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı ve birçok tarihi noktasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirdiği bu tarihi alanda, son dönemde bir tilki dikkat çekiyor.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin sık sık yiyecek verdiği tilki, insanlara alışarak kaçmaktan vazgeçti. Tarihi Yarımada'nın adeta maskotu haline gelen tilki, turistlerin de ilgisini çekiyor ve sıkça fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılıyor.

Bölgeye bisikletiyle gelen dağcılık ve doğa sporları lisanslı sporcusu Murat Tecimen, 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Şehit toprağı almaya geldim. Sayın Valimizden de şanlı Türk bayrağımızı alıp, vatanın doğduğu yer olan Samsun'a götüreceğim. Buraya gelince tilkiyle bir dostluk kurduk" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi yarımadanın maskotu olan tilki, sporcunun elinden beslendi - Son Dakika

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