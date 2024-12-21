Tarihi Yunus Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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Tarihi Yunus Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

Tarihi Yunus Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tarihi Yunus Paşa Camii'nin açılış törenine katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alemdar, Taraklı'nın tarihi mirasına sahip çıkacaklarını vurguladı.

21.12.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tarihi Yunus Paşa Camii'nin yeniden ibadete açıldığı törene katıldı. Osmanlı mirası ilçede sokak sokak gezen, esnaf ve vatandaşlarla hasret gideren Alemdar, her mahalle ve sokağa hizmet taşıyarak tarihi mirasa değer katacaklarını söyledi. Başkan Alemdar, " Taraklı'mız da Cumhur ittifakı ortaklarımızla birlik içerisinde, kardeşlik hukukunu gözeterek uyum içerisinde çalışıyoruz. İnşallah bu uyumla Taraklı'mızı daha güzel bir geleceğe birlikte taşıyacağız" dedi.

Taraklı'da Tarihi Yunus Paşa Camii'nin yeniden ibadete açılışı öncesi ilk olarak Taraklı Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Alemdar, burada ilçede gerçekleştirilen çalışmalara dair kısa bir sohbet yaptı. İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sarılan, hasret gideren Alemdar, esnafı tek tek dolaştı. Bereketli işler temennisini bildiren Başkan Alemdar Sakarya'nın yarınlarını şekillendirecek projeleri anlattı, talepleri dinledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Yunus Paşa Camii, Cuma Namazı öncesi düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

İlçeyi sokak sokak gezen Başkan Alemdar, Cumhur İttifakı ile birliktelik içinde hizmet ederek tarihi miras Taraklı'yı daha güzel bir geleceğe birliktelikle taşıyacaklarını vurguladı ve restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Alemdar, "Taraklı tarihi dokusuyla ve kültürüyle şehrimizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Sakin ve huzur veren havası, güzel insanlarıyla Taraklı, her geçen gün artan turizm potansiyeliyle kendinden söz ettiren bir yer. Biz Taraklı'yla her zaman iç içeyiz. Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikle, kardeşlik hukukunu gözeterek uyumlu çalışıyoruz. Taraklı'mızın ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyor, sorunları çözmek adına birlikte hareket ediyoruz. İnşallah Taraklı'mızı birlikte çalışarak daha güzel bir geleceğe taşıyacak, ilçemizin her mahallesine, sokağına hizmet götüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Alemdar'a taleplerini ileten, çay sohbetinde bir araya gelen vatandaşlar günün anısına fotoğraf çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Yunus Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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