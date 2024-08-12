Tarım arazilerinin toplulaştırılması için önlemler alınırken hobi bahçeleri yaygınlaşıyor

Yerel

Hobi bahçeleri ve tarım arazilerinin toplulaştırılmasını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, "Tarım arazilerinin toplulaştırılması için önlemler alınıp uygulamalar yapılırken hobi bahçeleri pıtrak gibi yaygınlaşmaktadır" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sünbül, "Yeni dünyaların arandığı uzayda tarımsal üretim yapmanın düşünüldüğü, bunun gibi araştırma ve stratejilerin geliştirildiği bir evrende tarımsal üretim insan hayatında vazgeçilemez bir öneme haizdir. Bunun farkında olan karar alıcılar öncelikle tarım arazilerini korumak, birim alanda daha fazla üretim yapmak ve üretimdeki işlem maliyetini düşürmek için politikalar geliştirmektedir. Tarımsal üretim arzının sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilmesi için uygulanan politikalardan birisi de tarım arazilerinin bölünmesinin, küçülmesinin engellenmesi ve bölünen, küçülenlerin toplulaştırma uygulamalarıyla tekrar birleştirilmesidir" şeklinde konuştu.

"Hobi bahçeleri bir ihtiyaçtır"

Tarımsal üretimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde arzının sağlanması için arazi toplulaştırması yapan kamu otoritesi, hileyle veya mevzuattaki boşluklardan yararlanarak tarımsal arazilerin bölünmesine seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Yerel yönetimlerin kentin çeperlerindeki atıl arazilere kurduğu hobi bahçelerinden ilham aldığı düşünülen bazı yatırımcılar, girişimciler, imar affı beklentisi olanlar hobi bahçeleri kurmakta tarımsal büyüklüğü bozmaktadır. Hobi bahçeleri bir ihtiyaçtır. Olmalıdır, toplumun bu ihtiyacı karşılanmalıdır. İlgili kurum veya kurumlar hobi bahçesi olabilecek yerleri belirlemeli, planlamalı ve ilan etmelidir. Planlanan, belirlenen alanlarda, hobi bahçelerinin alt yapı sorunları karşılanmalıdır. Tarım alanlarında başıboş, kontrolsüz, plansız yapılaşma kontrol altına alınmalıdır. Bu konu hem tüketicinin hem de tarım alanlarının dengeli bir şekilde korunması bakımından önemlidir. Denetimler sıklaştırılsın, mevzuat titizlikle uygulansın ve mevzuattaki boşluklar giderilsin" ifadelerini kullandı.

"Mevzuata aykırı hiç bir yapılaşmaya izin verilmemelidir"

Sünbül, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Uzayda, varsa başka dünyalarda tarımsal üretime ihtiyaç duyulan bir zaman diliminde hobi bahçeleri kurularak tarımsal üretim miktarının düşürülmesi, birim alandan alınan ürünün maliyetinin arttırılması kamu çıkarıyla bağdaşmaz. Kamu otoritesi ivedilikle tarım arazilerini koruyacak önlemleri güncellemeli. Oluşumu için milyonlarca yılın gerektiği birinci sınıf tarım arazilerine hobi bahçeleri, hayvansal üretim tesisleri ve bunun gibi mevzuata aykırı hiç bir yapılaşmaya izin verilmemelidir." - ESKİŞEHİR