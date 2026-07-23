Tarım İşçileri İçin Çalışma Toplantısı - Son Dakika
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Tarım İşçileri İçin Çalışma Toplantısı

Tarım İşçileri İçin Çalışma Toplantısı
23.07.2026 13:35
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Akçakoca'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartları iyileştirilecek, toplantı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen İzleme Kurulu Toplantısı'nda, ilçeye gelecek mevsimlik gezici tarım işçileri ve ailelerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Akçakoca'da, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik İzleme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, 27 Nisan 2024 tarihli ve 32529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/5 sayılı "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yapıldı. Toplantıda, mevsimlik tarım işçisi olarak Akçakoca'ya gelen vatandaşlar ile ailelerinin barınma, sağlık, eğitim, güvenlik ve sosyal yaşam alanlarında karşılaşabilecekleri ihtiyaçlar ve sorunlar ele alındı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon içerisinde yürüteceği çalışmalar değerlendirilirken, işçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik planlamalar da görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Politika, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım İşçileri İçin Çalışma Toplantısı - Son Dakika

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