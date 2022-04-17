Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi - Son Dakika
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Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi

17.04.2022 10:40
Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nuri Turan, geçimini sağlayabilmek için Ramazan ayında akşama kadar tarlada çapa yapıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nuri Turan, geçimini sağlayabilmek için Ramazan ayında akşama kadar tarlada çapa yapıyor.

Alaplı ilçesine bağlı Topal köyünde çapa yaparak geçimini sağlayan Nuri Turan (58), Ramazan ayında da zorlu mesaisini sürdürüyor. Çapa yaparak çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Nuri Turan, yanında taşıdığı tarım aracıyla çapa yaptırmak isteyen müşterilerine ulaşıyor. Köylülerin tarlalarını çapalayarak evini geçindiren Turan, "Bu sene çapa yapmak Ramazan ayına denk geldi. Havalar da serin gidiyor. Vatandaşlar bizi çapa yapmak için çağırıyorlar. Biz de Ramazan ayında ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Bugün de burada tarla içi sürüyoruz" dedi.

Mehmet Kaymak isimli işçi ise, "Orucumuzu tutuyoruz ve çapa yaparak çalışıyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi
Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi
Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi

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Nuri Turan, Zonguldak, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi - Son Dakika


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