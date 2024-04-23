Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyuta taşınan Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı. Yarışmanın konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi ve 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Başvurular 22 Nisan'da başladı ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Yarışmanın sonuçları 23 Eylül- 23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacak.

23.04.2024 14:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toprağın, suyun, tarımın ve ormanın önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 14'üncü kez düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Bakan Yumaklı, üretimin ve üreticinin yüzyılını renkli fotoğraf karelerine yansıtan tüm fotoğraf meraklılarının yarışmaya ilgisini beklediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geleneksel hale gelen "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" adıyla düzenleniyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 2024 yılı "Tema Kategorisi"nin konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Başvuruların 22 Nisan'da başladığı yarışmaya 31 Ağustos 2024 tarihine kadar eser gönderilebilecek.

14 dalda ödül verilecek yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, DenizBank Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel, ve Görsel Danışman Serkan Turaç bulunuyor.

Yarışmanın sonuçları 23 Eylül- 23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacak. Daha sonra düzenlenecek törenle kategorilerinde dereceye giren eserlere ödülleri verilecek. Yarışmada sergilemeye değer görülen eserlerin yer aldığı sergi de açılacak.

Yarışmayla ilgili şartlara https://www.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Bakan Yumaklı'dan çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın uluslararası arenaya taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu yılki yarışmanın ana temasını "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlediklerine dikkati çeken Yumaklı, amaçlarının Türkiye Yüzyılında üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmak olduğunu vurguladı.

Yumaklı, hayatın her alanıyla iç içe olan tarım ve ormanın, sanattan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizerek, söz konusu yarışmayı, Anadolu'da tarımın kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini aktardı.

14'üncüsü düzenlenen yarışmanın, toprağın, ormanın, suyun ve doğal kaynakların önemi konusunda duyarlılığı artırdığına işaret eden Bakan Yumaklı, "Uluslararası hale getirdiğimiz yarışmamıza, üretimin ve üreticinin yüzyılını renkli fotoğraf karelerine yansıtan tüm fotoğraf meraklılarının ilgisini bekliyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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