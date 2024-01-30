Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi Diyarbakır\'da Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının düzenlediği 13. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında 8 eser ödüle layık görülürken, 120 eser ise sergi ve albüm çalışması için seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım ve insan ilişkisini, tarımsal faaliyetlerin insan hayatındaki önemini ve tarımsal üretiminde gündelik yaşamın fotoğraf karelerine yansıdığı ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Tarım, Orman ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bina girişinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi açılışı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, kurum personeli ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Konusunu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve muhafazası, hasat, harman, üretici, çiftçi, çiftçilik mesleğinin önemi, kırsal yaşam ve her türlü tarımsal faaliyet oluşturduğu sergi 31 Ocak tarihine kadar açık kalarak ziyaretçilerini bekliyor olacak. - DİYARBAKIR