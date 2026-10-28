Tarım ve Orman Bakanlığı, Bozüyük\'teki firmanın sucuğunda sakatat tespit etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Listede Bilecik'teki bir iş yeri de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Listede Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Ersa Et ve Et Ürünleri (Hayr-et Hayri Sarı) adlı firma da yer aldı. Firmanın dana fermente sucuğunda sakatat tespit edildi.

Öte yandan mekanik ayrılmış kanatlı eti, kemik üzerinde kalan etin mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bakanlık, bu uygulamayı tağşiş kapsamında değerlendiriyor.