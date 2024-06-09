Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF Arasında Gıda Okuryazarlığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF Arasında Gıda Okuryazarlığı Protokolü İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, gıda okuryazarlığının artırılması ve doğru bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

09.06.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması amacıyla protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin gıda konusunu doğru okuyup kamusal denetim yapmalarının hem kaynak kaybını hem de spekülasyonları önleyeceğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakan yardımcıları ile TGDF Başkanı Demir Şarman katıldı.

Türkiye'deki gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması için iş birliğini amaçlayan protokole Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, TGDF adına Başkan Şarman imza attı.

En büyük denetçi tüketici

Törende bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, üretici, tüketici ve devletin her geçen gün hızla gelişen gıda konusunda iş birliği yapmalarının önemine değindi. Buradaki en önemli hususun gıda okuryazarlığı olduğunu belirten Yumaklı, en büyük denetçinin tüketicinin kendisi olduğunun altını çizdi.

Tüketiciye doğru bilgiyi alabileceği ya da doğru bilgi edinebileceği her türlü hususu kendilerine sunmanın Bakanlığın görevi olduğuna işaret eden Yumaklı, "Tüketicilerimizin de bunları doğru okuyup kamusal denetimi yapabiliyor olmaları, bu anlamda doğruyu yanlışı çok net bir şekilde ayırabiliyor olmaları kaynak kaybının önüne geçecektir. Ayrıca birtakım konuların speküle edilmesini de önleyecektir. Ben bunu çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber de gıda güvenilirliği konusunda kamuoyundaki bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadelede Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu ile birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

TGDF Başkanı Şarman ise gıda konusunda okuryazarlığı artırmayı amaçladıklarını, böylece dezenformasyonla mücadele edeceklerini vurguladı. Gıda güvenilirliği olmadan sağlıklı beslenme, gıda sanayinin gelişmesi ve ülkedeki sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olamayacağını belirten Şarman, "Dolayısıyla bu tüm değer zinciri tabii ki sadece üreticilerin yapacağı bir şey de değil. Üretici, kamu, kamu düzenleyicisi, tüketiciler, herkes bunun içinde olmalı. Dolayısıyla Bakanlığımızın bu çalışmalarını çok yoğun destekliyoruz. ve daha da fazla katkı yapmak için hazırız" diye konuştu.

İmzalanan protokol ile gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, gıda okuryazarlığının artırılması ile gıda ve beslenme konularında doğru ve güvenilir bilgilendirme yapılmasını sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca bu alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışma programlarının oluşturulması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF Arasında Gıda Okuryazarlığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:19:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF Arasında Gıda Okuryazarlığı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement