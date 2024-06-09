Tarım ve Orman Bakanlığı ile TGDF Arasında Gıda Okuryazarlığı Protokolü İmzalandı

Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması amacıyla protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin gıda konusunu doğru okuyup kamusal denetim yapmalarının hem kaynak kaybını hem de spekülasyonları önleyeceğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakan yardımcıları ile TGDF Başkanı Demir Şarman katıldı.

Türkiye'deki gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması için iş birliğini amaçlayan protokole Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, TGDF adına Başkan Şarman imza attı.

En büyük denetçi tüketici

Törende bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, üretici, tüketici ve devletin her geçen gün hızla gelişen gıda konusunda iş birliği yapmalarının önemine değindi. Buradaki en önemli hususun gıda okuryazarlığı olduğunu belirten Yumaklı, en büyük denetçinin tüketicinin kendisi olduğunun altını çizdi.

Tüketiciye doğru bilgiyi alabileceği ya da doğru bilgi edinebileceği her türlü hususu kendilerine sunmanın Bakanlığın görevi olduğuna işaret eden Yumaklı, "Tüketicilerimizin de bunları doğru okuyup kamusal denetimi yapabiliyor olmaları, bu anlamda doğruyu yanlışı çok net bir şekilde ayırabiliyor olmaları kaynak kaybının önüne geçecektir. Ayrıca birtakım konuların speküle edilmesini de önleyecektir. Ben bunu çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber de gıda güvenilirliği konusunda kamuoyundaki bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadelede Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu ile birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

TGDF Başkanı Şarman ise gıda konusunda okuryazarlığı artırmayı amaçladıklarını, böylece dezenformasyonla mücadele edeceklerini vurguladı. Gıda güvenilirliği olmadan sağlıklı beslenme, gıda sanayinin gelişmesi ve ülkedeki sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olamayacağını belirten Şarman, "Dolayısıyla bu tüm değer zinciri tabii ki sadece üreticilerin yapacağı bir şey de değil. Üretici, kamu, kamu düzenleyicisi, tüketiciler, herkes bunun içinde olmalı. Dolayısıyla Bakanlığımızın bu çalışmalarını çok yoğun destekliyoruz. ve daha da fazla katkı yapmak için hazırız" diye konuştu.

İmzalanan protokol ile gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, gıda okuryazarlığının artırılması ile gıda ve beslenme konularında doğru ve güvenilir bilgilendirme yapılmasını sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca bu alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışma programlarının oluşturulması hedefleniyor. - ANKARA