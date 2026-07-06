Tarsus Başsavcısı Özkaynak Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus Başsavcısı Özkaynak Göreve Başladı

Tarsus Başsavcısı Özkaynak Göreve Başladı
06.07.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürkan Özkaynak, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı, uyuşturucuyla mücadele vurgusu yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak, yeni görevine başladı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tarsus'a atanan Başsavcı Özkaynak, Tarsus Adliyesinde mesaisine başlarken, adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları koordine edeceği belirtildi.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Gürkan Özkaynak, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlı mesajlar verdi. Özkaynak, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Suça bulaşmış kişileri toplumdan arındırmak, ceza infaz kurumlarında rehabilite edilmelerini sağlamak ve yeniden topluma kazandırmak başlıca görevlerimiz arasında yer alıyor. Başsavcılık olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Bölgeyi yakından tanıdığını vurgulayan Başsavcı Özkaynak, "Bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. İnşallah Adalet Bakanlığımızın ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun desteğiyle, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızla koordineli şekilde diğer illerde olduğu gibi başarılı operasyonlara imza atacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun; Tarsus emin ellerde" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Politika, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Başsavcısı Özkaynak Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu
Arjantin’de eğitmen pilot kokpitten düştü, uçağı öğrenci pilot indirdi Arjantin'de eğitmen pilot kokpitten düştü, uçağı öğrenci pilot indirdi

16:53
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus Başsavcısı Özkaynak Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.