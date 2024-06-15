Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı'nda da çalışmaya devam edecek - Son Dakika
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Yerel

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı'nda da çalışmaya devam edecek

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı'nda da temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Bayramlaşma töreninde belediye personeliyle bir araya gelen Boltaç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Tarsus için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

15.06.2024 15:18
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, daha temiz ve daha nezih bir Tarsus için Kurban Bayramı'nda da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Boltaç, bayram dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine belediye çalışanları ilgi gösterdi. Başkan yardımcılarının da katıldığı törende konuşan Boltaç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Kurban Bayramı, bizlere kardeşlik ve dayanışma ruhunu hatırlatan önemli bir zaman dilimidir. Bu özel günlerde bir araya gelmek, kucaklaşmak ve birbirimize destek olmak, toplumumuzun en güçlü yanıdır. Hep birlikte Tarsus için çalışmaya, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu bayramda da görevimizin başında olacağız"

Belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Boltaç, Kurban Bayramı süresince yapılacak çalışmalara da değindi. Personelin bayramını kutlayan Boltaç, "Bu bayram size mutluluk, sağlık ve bereket getirsin. Hepinize mutlu bir bayram diliyorum. Biz bu bayramda da görevimizin başında olacağız. Özellikle Kurban Bayramı'nda temizlikle ilgili problem oluşmasın diye Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de görevde olacak. Daha temiz ve daha nezih bir Tarsus için bayramda da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bayramlaşma töreni, Başkan Boltaç'ın belediye personeliyle bayramlaşması ve günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı'nda da çalışmaya devam edecek - Son Dakika

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