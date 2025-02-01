Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Toprakta Emek, Köyde Gelecek Var' mottosuyla kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Boltaç, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, halkla buluşarak geleceğe yönelik projeleri konuştu.

01.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:03
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Toprakta Emek, Köyde Gelecek Var' mottosuyla gerçekleştirdiği kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını ve eksiklerini yerinde tespit eden Boltaç, "Biz, bu şehri beton yığınına çevirmeye değil, köyünü, tarlasını, pazarını büyütmeye geldik" dedi.

Ortak akıl çerçevesinde sık sık sahaya inen Boltaç, Taşobası, Kırıt, Yazlık, Kadelli, Damlama, Yanıkkışla, Koçmarlı ve Çavuşlu köylerinin ortak buluşma noktasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Boltaç, bölge halkının talep ve beklentilerini dinleyerek, kırsal mahallelerin kalkınması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Tarsus'ta artık gelecek var"

'Halkın olanı halka teslim edeceğini ifade eden Boltaç, "Burası benim evim, benim ailem. Tarsus'un evladı olarak, sizlerin alın terine, emeğine, bu toprakların bereketine sahip çıkmaya geldim. Göreve geldiğimiz günden bu yana, 'Tarsus'ta artık gelecek var, mutluluk var, huzur var, umut var' dedik. Bugün baktığınızda, üreticimizin arkasında ben varım. Biz, bu şehri beton yığınına çevirmeye değil, köyünü, tarlasını, pazarını büyütmeye geldik. Halkın hakkını halka teslim etmeye geldik" dedi.

"Artık sizlere bir telefon kadar uzağız"

Kısa süre önce hizmete sunulan ALO TİM 153 Hattı ile ilgili bilgi veren Boltaç, "Tarsus Belediyesi ALO TİM 153 sizinle benim bir araya geldiğim alan. Artık size bir telefon kadar uzağız. Ne sormak isterseniz, hangi talebi iletmek isterseniz arayın. Sizlerin talepleri bana haftalık rapor olarak geliyor. Tüm her şeyi takip ediyorum" İfadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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