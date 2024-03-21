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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle muhtarları ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi tarafından muhtarlar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen iftar programında Bozdoğan, birlik beraberlik çağrısında bulunarak, Ramazan ayının önemine değindi. Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Bozdoğan, "Ramazan ayı hepimize bereket, huzur, mutluluk getirsin. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Ben sizlerden razıyım Allah da sizlerden razı olsun. Bugün beraber tuttuğumuz orucumuzu açtık, aynı sofrayı paylaştık" ifadelerini kullandı.

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü de Bozdoğan ve katılımcılara teşekkür etti. - MERSİN