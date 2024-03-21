Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle muhtarları ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Tarsus Belediyesi tarafından muhtarlar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen iftar programında Bozdoğan, birlik beraberlik çağrısında bulunarak, Ramazan ayının önemine değindi. Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Bozdoğan, "Ramazan ayı hepimize bereket, huzur, mutluluk getirsin. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Ben sizlerden razıyım Allah da sizlerden razı olsun. Bugün beraber tuttuğumuz orucumuzu açtık, aynı sofrayı paylaştık" ifadelerini kullandı.
Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü de Bozdoğan ve katılımcılara teşekkür etti. - MERSİN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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