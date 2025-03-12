Tarsus Belediyesi, Araç Filosunu 39 Yeni Araçla Güçlendirdi

Tarsus Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Toplam 115 milyon TL'lik yatırımla 39 yeni aracı belediye bünyesine kazandıran Başkan Ali Boltaç, "Tarsus'un her şeyin en iyisini hak ettiğini biliyor ve bu anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmak için araç filosunu genişletti. Yeni araçlar, düzenlenen tanıtım etkinliğiyle halkın beğenisine sunuldu. Başkan Boltaç, "Temizlik, kent yaşamının olmazsa olmazıdır. Daha yaşanabilir bir Tarsus için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, şehre kazandırılan yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

"Memnuniyet oranı yüzde 62"

Tarsus'a her zaman hizmet edeceğini ifade eden Boltaç, "Hiç kimseyi siyasi görüşünden, etnik yapısından, kimliğinden, mezhebinden, ırkından, dilinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Sıkıntıları olan bir belediyeyi devraldık. Tarsus Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bürokratları, güçlü bürokratlardır. Bütün meclis üyelerinin her biri birbirinden değerlidir. Liyakatli, deneyimli ve birikimli bir belediye başkanı vardır. Tarsus Belediyesinin memnuniyet oranı yüzde 62 olmuştur" diye konuştu.

"50 milyon TL fazla para ödemedik"

Tarsus'un hizmetin en güzelini hak ettiğini dile getiren Boltaç, "Gördüğünüz araçların Tarsus Belediyesine maliyeti 115 milyon TL. Normalde 165 milyon TL'ydi, yani 50 milyon TL fazla para ödemedik. 2022 yılında bu araçların aynısının maliyeti 103 milyon TL idi. O dönemin dolar kuru 18,50 TL iken bugün 36,50 TL. Dolar bazında karşılaştırdığımızda, bugünkü fiyatın çok daha ekonomik olduğunu görüyoruz. Aynı araçlar bugün daha kaliteli olmalarına rağmen, geçmişte neden çok daha pahalıya alındı?" dedi.

"Her mahallede günü gününe, temizlik işleri yapılacak"

Çevre temizliği konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Boltaç, "Tarsus'un her şeyin en iyisini hak ettiğini biliyor ve bu anlayışla çalışıyoruz. Tarsus'ta her mahallede günü gününe, temizlik işleri yapılacak. Ekip arkadaşlarımızdan tutun araç envanterimize kadar hepsi dört dörtlük dizayn edildi. Bahanemiz yok. Ama vatandaşlarımızın da bize karşı duyarlı olmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Tanıtım etkinliğinin ardından 39 yeni araç konvoy halinde şehir turu yaptı. Tarsus sokaklarında dolaşan araçlar, halk tarafından ilgiyle karşılandı. - MERSİN