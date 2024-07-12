Tarsus Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Havuz Keyfi Yaşattı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Havuz Keyfi Yaşattı

Tarsus Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Havuz Keyfi Yaşattı

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara ilk defa havuz keyfi yaşatıldı. Etkinlik, Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve yaz boyunca diğer mahallelerde de devam edecek.

12.07.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara ilk defa havuz keyfi yaşatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü adına projeyi yürüten proje sorumlusu Belda Boroğlu; "Tarsus Su Parkında, Bahçe Mahallesi'den gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. İlk defa havuza gelen çocuklarımız havuz ile buluştu. Aileleri de kafeterya bölümünde onları izliyor. Çocuklarımız ve ailelerimiz çok güzel anlar yaşıyorlar. Kadın ve aile ile ilgili projelerde bizi özellikle destekleyen Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Etkinliğin ilk durağı olan Bahçe Mahallesi'nde çocuklar, hayatlarında ilk defa havuzda yüzmenin keyfini yaşadılar. Mutluluklarını Başkan Boltaç'a teşekkür ederek ileten çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirttiler. Veliler de çocuklarının bu fırsattan yararlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

"Yaz boyunca devam edecek"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Eşit hizmet anlayışı ile tüm mahallelerimize hizmet götürme gayesinde olacağız. Belediyemizin imkanlarını tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi. Boltaç, bu kapsamda Bahçe Mahallesi ile başlayan etkinliğin, yaz boyu diğer dezavantajlı mahallelerin de katılımıyla devam edeceğini kaydetti.

Bahçe Mahalle Muhtarı Nural Gözeoğlu ise "Mahallemiz dezavantajlı bir mahalle. Bunun farkında olan bir belediyenin olması ve başkanımızın özellikle ilgilenmesi, çocuklarımızın kalbine dokunması bizleri çok mutlu etti. Böyle etkinliklerin artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Havuz Keyfi Yaşattı - Son Dakika

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