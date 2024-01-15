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Tarsus Belediyesi Halk Restoranı Uygun Fiyat ve Hijyenik Koşullarla Vatandaşların İlgi Odağı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Halk Restoranı Uygun Fiyat ve Hijyenik Koşullarla Vatandaşların İlgi Odağı

Tarsus Belediyesi tarafından Siptilli Çarşısında hizmete sunulan Halk Restoranı, uygun fiyat ve hijyenik koşullarıyla vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Restoranda 4 çeşit yemek 40 lira, çorba ise 10 lira olarak satılıyor. Temiz ve özenle hazırlanan yemekler, öğle saatlerinde oluşan uzun kuyruklarla dikkat çekiyor. Ayrıca sabah saatlerinde uygun fiyatlı çorba imkanı da sunuluyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın yanında olduklarını ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini belirtti. Vatandaşlar ise dışarıdaki yemek fiyatlarının yüksek olduğunu ve belediyenin bu hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi.

Tarsus Belediyesi Halk Restoranı Uygun Fiyat ve Hijyenik Koşullarla Vatandaşların İlgi Odağı
15.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:19
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Tarsus Belediyesince Siptilli Çarşısında hizmetine sunulan Halk Restoranda 4 çeşit yemek 40, çorba ise 10 liraya satılırken, uygun fiyat ve hijyenik koşullar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Öğle saatlerinde yoğun ilgi gören restoran, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor. Temiz ve özenle hazırlanan yemekler, öğle saatlerinde oluşan uzun kuyruklarla göz dolduruyor. Ayrıca Halk Restoranda sabah saat 08.00 ile 10.00 arasında uygun fiyatlı çorba imkanı vatandaşlara sunuluyor. Tavuk çorbası 15 TL, mercimek çorbası ise 10 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca Siptilli Çarşısı içinde tüm vatandaşlara ücretsiz çay ikramı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, restorandan memnuniyetlerini dile getirerek lezzet, çeşitlilik ve uygun fiyatı sebebiyle tercih ettiklerini belirtiyor. Tarsus Belediyesinin Halk Restoranı, sadece bir yemek noktası olmanın ötesine geçerek, ekonomik ve lezzetli seçenekleriyle şehrin buluşma noktası haline de geldi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da sık sık restoranı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her koşulda halkın yanında olduklarını belirterek, "Şu anda Türkiye genelinde bu fiyata bir yerlerde yemek yemek çok zor. Biz bu hizmet ile halkımızın cebine katkı sunmayı, hem lezzetli hem ekonomik yemeğe ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Güzel bir talep var. Halkımız için hizmete sunduğumuz Halk Restoran her daim gelişerek hizmet vermeye devam edecek. Biz halkımız için sosyal belediyeciliğe devam edeceğiz" dedi.

"Dışarıdaki yemek fiyatları çok yüksek"

Piyasada yemek fiyatları yüksek olduğu için belediyenin bu hizmetinden memnun olduğunu belirten vatandaşlar, "Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz başkanımıza bu yemeği dışarıda 100 liradan aşağı yiyemezsin. Hafta boyunca böyle bir hizmet olması güzel. Bu kadar insan gelip burada yemek yiyor. Başkanımıza teşekkür ederiz" dediler. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Halk Restoranı Uygun Fiyat ve Hijyenik Koşullarla Vatandaşların İlgi Odağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi Halk Restoranı Uygun Fiyat ve Hijyenik Koşullarla Vatandaşların İlgi Odağı - Son Dakika
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