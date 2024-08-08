Tarsus Belediyesi Kadınlara Doğa İçinde Spor Eğitimi Verdi

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Tarsus Belediyesinin 'Doğada Sağlık Var' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar hem spor yaptı, hem de uzmanlardan eğitim aldı.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü iş birliği koordinesinde Karageçit'te kadınlara doğa ile iç içe etkinlik deneyimi sunuldu. Katılımcılar, doğanın huzur verici atmosferinde bedensel aktivite yaparak enerjilerini tazeleyerek, dinlenme fırsatı buldu.

Etkinliğe Tarsus'un farklı mahallelerinden katılan kadınlar, uzman doktor ve spor eğitmenlerinin rehberliğinde sağlık ve spor konularında bilinçlendirildi. Spor aktivitelerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, kadın hastalıkları hakkında erken teşhisin önemi vurgulandı. Etkinliğe katılan kadınlar, doktorlara birebir sorunlarını ileterek, merak ettikleri konularda bilgi aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı, yapılan etkinlikten bahsederek, "Bugün kadınları doğada hem sosyalleştiriyoruz, hem de eğitim veriyoruz. Kadınlara, spor aktivitelerinin ne kadar önemli olduğunu anlattık" dedi. - MERSİN