Tarsus Belediyesi Kursiyerleri Hayvan Resimlerini Satarak Mama Bağışlayacak

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Tarsus Belediyesi'nin açtığı kursa katılan çocuklar, yaptıkları hayvan resimlerinin satışından elde gedilecek geliri sahipsiz hayvanlara mama temini amacıyla bağışlayacak.

Tarsus Belediyesince düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene katılan kursiyerlerden Elenaz Gülpınar, kurs süresince arkadaşlarıyla yaptıkları hayvan resimlerini satışa çıkaracaklarını söyledi. Gülpınar, elde edilecek geliri de sahipsiz hayvanlara mama temini için Tarsus Belediyesi'ne bağışlayacaklarını açıkladı.

Yaklaşık 3 aydır yaz kurslarında resim eğitimi aldığını ifade eden Gülpınar, "Burada resim eğitimi alan arkadaşlarımın sözcüsü olarak bulunuyorum. Başkanımız Ali Boltaç, bugün bizim adımıza olan anlamlı sergiyi gezerken hissedeceksiniz. Bizler geleceğe umutla bakmak için nefes alan çocuklarız. Bizleri bu süreçte en çok üzen sokak hayvanlarına dair uygulanan kararlardır. Ama sizin bu canlara sahip çıkmanıza seviniyoruz. Bu vesile ile resim kursuna gelen biz 45 öğrenci, dost olarak gördüğümüz hayvanları resmettiğimiz tuvalleri sokak hayvanlarına destek amaçlı satışa çıkarıyoruz. Toplanan parayı bağışlayıp sokak kedi ve köpeklerini beslemenizi istiyoruz" dedi.

Elenaz Gülpınar'ın davranışından gurur duyduğunu dile getiren Boltaç ise "Tarsus Belediye Başkanınız Ali Boltaç, bu hayvanların kılına zarar gelmemesi için elini değil, gövdesini taşın altına koyacak. Bu da benim size sözüm olsun" diye konuştu. - MERSİN