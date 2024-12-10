Tarsus Belediyesi Mantar Yetiştiriciliği Kursu ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Tarsus Belediyesi Mantar Yetiştiriciliği Kursu ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Tarsus Belediyesi Mantar Yetiştiriciliği Kursu ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Tarsus Belediyesi, mantar yetiştiriciliği kursu ile hem kursiyerlere iş imkanı sağlıyor hem de yerel ekonomiye katkıda bulunuyor. Uygulamalı eğitimlerle katılımcılar istiridye mantarı üretiminde uzmanlaşıyor.

10.12.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Tarsus Belediyesi, hayata geçirdiği mantar yetiştiriciliği kursu ile hem vatandaşlara iş kapısı açıyor, hem de belediye bütçesine katkı sağlıyor. Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi kapsamında hibeyle kurulan tesislerde verilen uygulamalı eğitimler sayesinde kursiyerler, istiridye mantarı üretiminde uzmanlaşıyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen mantar yetiştiriciliği kursu, hem belediyeye, hem de kursiyerlere kazandırıyor. Tarsus Belediyesi, projeyle üretimden öğrenime kadar birçok alanda öncü model sunarak hem bireysel, hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Ortak kullanım tesisleri hibe programı kapsamında hayata geçirilen proje sayesinde vatandaşlara teorik derslerin yanı sıra seralarda uygulamalı eğitim fırsatı sunuluyor. Eğitimler, hem girişimcilik kapasitesini artırmak, hem de tarımsal üretime yönelik bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı, uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla tamamlanan eğitimler, katılımcılara yeni iş fırsatları sunarken, proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. Tarsus Belediyesinin ücretsiz sunduğu mantar yetiştiriciliği kurslarına katılmak isteyenler ise www.tarsusmantar.com.tr adresinden başvuru yapabiliyor.

Tesiste 2 ton mantar hasat edildi

Yerel ekonomiye katkıda bulunurken, sürdürülebilir bir üretim modeli de sunan proje kapsamında tesiste, kursiyerlerle yürütülen üretim çalışmaları sonucu 2 ton istiridye mantarı hasat edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Mantar Yetiştiriciliği Kursu ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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