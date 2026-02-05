Tarsus'ta emeklilere yeni emekli evi müjdesi - Son Dakika
Tarsus'ta emeklilere yeni emekli evi müjdesi

05.02.2026 11:22  Güncelleme: 11:23
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, emeklilere yönelik sosyal destek çalışmalarını yerinde incelemek üzere Emekli Evini ziyaret etti. Başkan Boltaç, emeklilerle sohbet ederek yeni emekli evleri açacaklarını ve ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, emeklilere yönelik sosyal destek çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Emekli Evini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Boltaç, emeklilerle sohbet edip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emekli Evlerinin yalnızca dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal dayanışma noktası olduğunu belirten Başkan Boltaç, "Emekli hemşehrilerimiz için bu evleri açarak gün içinde yalnız kalmalarının önüne geçiyoruz. Buraya gelenler dostlarıyla zaman geçiriyor, çayını içiyor, sohbet ediyor. Uzman ve doktor desteğiyle sağlık açısından da yanlarında oluyoruz" dedi.

Emeklilerin ekonomik sıkıntılarına da değinen Boltaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, merkezde yeni bir emekli evi açacaklarını söyledi. Talep doğrultusunda farklı mahallelerde de emekli evleri açılacağını ifade eden Boltaç, yalnızca emekli maaşıyla geçinen ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlayacak bir model üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Desteğin gizlilik esasına göre verileceğini vurgulayan Boltaç, "Kart sistemiyle vatandaşlarımız alışverişini yapabilecek. Ne mahcubiyet olacak ne de kimse zor durumda kalacak. Amacımız, emekli vatandaşlarımızın onurunu koruyarak yanlarında olmak" diye konuştu.

"Birlik ve saygının buluşma noktası"

Emekli Evinin kapsayıcı bir anlayışla hizmet verdiğini ifade eden Boltaç, "İlk geldiğim gün burada erkek egemen bir ortam vardı. Biz hem kadınlarımızı hem erkeklerimizi istiyoruz. Birbirimize saygı duyacağımız, sevgi ve hürmetin olduğu bir ortam oluşturduk. Kadın-erkek birlikte güzel bir atmosfer var, ben de bundan mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin öz evladıyım"

Göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projelere de değinen Boltaç, kent meydanı, taziye evleri, okuma salonu, gastronomi merkezi ve emekli evi gibi yatırımları tamamladıklarını, yolların asfaltlandığını ve belediyenin güçlendiğini söyledi.

Kente olan bağlılığını vurgulayan Boltaç, "Üç şeye borcum var: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, atalarımı bağrına basan Tarsus'a ve soyadıma. Bu millete borcum var. Ben bu milletin öz evladıyım. Emekli hemşehrilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Ziyaret, emeklilerle yapılan sohbet ve birlikte söylenen şarkıların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

