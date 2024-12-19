Tarsus Belediyesi'nden Gastronomi Vurgusu - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi'nden Gastronomi Vurgusu

Tarsus Belediyesi\'nden Gastronomi Vurgusu

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçenin gastronomisine önem verdiklerini belirterek, Tarsus Gastronomi Merkezi'nin yerel mutfak kültürü açısından önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Başkan Boltaç, ayrıca 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek Hafıza Korteji'nin önemine değindi.

19.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçenin gastronomisine önem verdiğini belirterek, "Tarsus kültürüyle, tarihiyle, sanayisiyle anılacak ama gastronomisiyle de anılması gerekiyor" dedi.

Tarsus'ta faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri ile Tarsus Gastronomi Merkezi'nde bir araya gelen Boltaç, göreve başladığı günden bu yana yapılan çalışmaları ve faaliyetleri anlattı. Tarsus Gastronomi Merkezi'nin önemine değinen Boltaç, "Tarsus'un gastronomisine çok önem veriyoruz. Tarsus kültürüyle, tarihiyle, sanayisiyle anılacak ama gastronomisiyle de anılması gerekiyor. Göreve gelir gelmez burayla ilgili bir düzenleme yapacağımızı söyledik. Zeytinyağlılar, meze, salata, sıkma, börek, mantı, kebap, lahmacun ve humus gibi yöresel yemeklerimizin yapıldığı, yeşil marketimizin de yer alacağı bir alan burası. Bu bölgeye gelen misafirlerimiz için birçok ürünü aynı alanda sergileyebileceğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. Biz de bu alanı oluşturduk" diye konuştu. Tarsus'un barışın, kardeşliğin ve medeniyetin doğduğu güzel bir bir kent olduğunu vurgulayan Boltaç, "Gastronomi Merkezimizde Slow Food ile koordineli olarak çalışıyoruz. Burada workshop ve gastronomi eğitimleri gerçekleşiyor" dedi.

"27 Aralık'ta Hafıza Korteji gerçekleşecek"

Tarsus'ta 27 Aralık'ta Hafıza Korteji gerçekleştirileceğini ifade eden Boltaç, "Bu yıl Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. yılını kutlayacağız. Eskiden 'çete bayramı' vardı. Fakat biz ona Hafıza Korteji adını verdik. Bu kentin odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, muhtarlarını, derneklerini, cemiyetlerini o gün kortejde görmek istiyorum. Tarsus'u o gün yalnız bırakmayın. Tarsus yalnızlığa bırakılmış bir kent olmamalı. Tarsus önümüzdeki 10 yıl içerisinde çağ atlayacaktır. Şehrimizin önündeki tüm engelleri birlikte aşalım. Tarımıyla, sanayisiyle, sahiliyle konuşulacak Tarsus'a imza atacağız" diye konuştu.

"Beden işçisi alımı yapacağız"

Tarsus'taki temizlik sorununun giderilmesi için alımlar yapılacağını belirten Boltaç, "Benden önceki yönetim 9-10 yaşındaki araçlara ihale yapmış. Geldiğimizde sıkıntılı olan bu araçların tamirlerini yaptırdık. 230 personelimiz vardı, birçoğu emekli oldu. Beden işçilerini gerekli yerlere görevlendirdik. Haklı olarak, büroya beden işçisi olarak giren arkadaşlar iş akdini feshetti. Burada 180 civarında personelimiz var. Bununla alakalı beden işçisi alımı yapacağız" dedi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanılan kentsel dönüşüm sorununu çözeceğini vurgulayan Boltaç, Tarsus Kültür Merkezi'nin tahsisinin de belediyeye kalıcı olarak verildiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi'nden Gastronomi Vurgusu - Son Dakika

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