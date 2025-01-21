Tarsus Belediyesi'nden Personele Yüzde 44,38 Zam

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak personeline yüzde 44,38 oranında zam yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük KHK'lı işçi maaşı 37 bin 530 TL'ye, kadrolu işçilerin en düşük maaşı ise 47 bin 19 TL'ye yükseldi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında kadrolu, 696 KHK'lı ve İMAR Limited Şirketi çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış sağlandı.

İşçinin her zaman yanında olduğunun vurgusunu yaparak konuşmalarına başlayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bildiğiniz üzere 31 Mart'tan sonra görevi devraldık. Elimizden geldiğince bu kent için çalışıyoruz. Bu çabalarında mutlaka bir karşılığı olmak zorunda. Tarsus Belediyesi olarak emeğinizin ve alın terinizin yanındayız. Siz de Tarsus'a hizmet mücadelemizde belediyemizin ve milletimizin yanında olun. Yetimlerin, öksüzlerin, yoksulların, milletimizin vergilerinden oluşan bir bütçeyi kullanıyoruz. O nedenle bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek, milletimizin hak ettiği hizmeti, Tarsus'a layık olan hizmeti vermek hepimizin borcu. Ben sizlere güveniyorum. Ben sizlere inanıyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yardımcımız olsun" dedi.

Başkan Boltaç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Devletimiz, asgari ücrete yüzde 30, emeklilerimize ise yüzde 15,75 oranında zam yaptı. Biz de Tarsus Belediyesi olarak, belediyemizde çalışan kadrolu ve KHK kapsamındaki tüm işçilerimize TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranı üzerinden yüzde 44,38 zam yapmayı uygun gördük. Verilen bu zam ile en düşük KHK'lı maaşı 37 bin 530 TL, en düşük kadrolu maaşımız ise 47 bin 19 TL olmuştur. Tarsus Belediyesi'nin ekonomik durumunun daha iyi olduğu günlerde bu maaşların daha da iyileştirileceğine, bunun için çalışacağımızın bilinmesini istiyorum."