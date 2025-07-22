Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gerçekleşti
22.07.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
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Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda kamulaştırma süreci ve kent projeleri ele alındı. Başkan Boltaç, kamulaştırma kararının önemine değinerek, Tarsus için değerli alanların kaybedildiğini belirtti. Ayrıca, Kent Meydanı projesi ve sanayi bölgeleri için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Fahrettin Paşa hemzemin geçidi bölgesindeki kamulaştırma süreci başta olmak üzere, kent gündemine dair önemli başlıklar ele alındı.

Kamulaştırma konusunun gündeme geldiği toplantıda konuşan Başkan Boltaç, özellikle belediyeye ait otel alanının kamulaştırılmasına dair üzüntüsünü dile getirdi. "O bölgede geleceğe dönük çok güzel projelerim vardı. Ancak süreç bizim dönemimize son aşamada geldiği için müdahale edemedik. Otel alanı olarak planlanan yerin yanında üst geçit yapılacak. Bu durumda artık kimse yatırım yapmak istemez. Elbette kamulaştırmadan gelir sağlanacak ancak çok kıymetli bir alanı kaybettik" dedi.

Kamulaştırma kararının, vatandaşların mağduriyetinin son bulması açısından önemli olduğuna da dikkat çeken Boltaç, "Encümene yetki verilmesi kararını hızla almak istiyoruz. Devir işlemi kaymakamlık onayıyla gerçekleşecek. Ancak bu içime sinmedi. O bölgede Tarsus adına çok güzel işler yapılabilirdi" ifadelerini kullandı.

Kent Meydanı projesinde sorun yok

Kent Meydanı projesinde herhangi bir aksaklık olmadığını belirten Başkan Boltaç, projenin yakın zamanda tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını söyledi. Tarsus genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinen Başkan Boltaç, "Bağlar Mahallesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Kısa süre içinde Öğretmenler Mahallesi'ne geçeceğiz. Amacımız, tüm mahallelerimize düzenli ve güvenli yollar kazandırmak" dedi.

Duatepe Mahallesi'nde SİT alanında bulunan ruhsatsız dükkanların yıkım süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Boltaç, "Bölge birinci derece SİT alanı. Yapı ruhsatsız ve alan belediyeye ait değil. Buna rağmen yıkımı belediye olarak biz üstlendik. Talebi yapan kurumlar ama uygulayıcı yine biziz. Yük bizim omuzlarımızda kalıyor" diye konuştu.

Eshab-ı Kehf bölgesinde de benzer bir sürecin yaşanacağını belirten Boltaç, "Ruhsatsız yapılarla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talebi var. Yine uygulayıcı belediye olacak. Esnafımıza süreci şeffaf şekilde anlatacağız. Bu durumun siyasete çekilmesine izin vermeyeceğiz. Kanun herkes için eşittir" dedi.

Sanayi bölgelerine asfalt müjdesi

Kemalpaşa ve eski sanayi sitelerinde altyapı sorunlarının çözümüne dair çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Boltaç, "Her iki sanayi sitemize de sıcak asfalt serimi yapılacak. Hazırlıklarımız tamamlandı" şeklinde konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın bu yıl da yapılacağını duyuran Başkan Boltaç, "Bu yıl turnuvamızda 40 takım mücadele edecek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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