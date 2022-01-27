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Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu - Son Dakika

Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu

27.01.2022 15:05
Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu

Tarsus Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde çetin kış şartlarında mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Tarsus Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde çetin kış şartlarında mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kentte seferberlik ilan eden Tarsus Belediyesi, yol açma ve küreme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşları da ihmal etmiyor. Dorak ve Böğrüeğri kırsal mahallerinde olumsuz hava koşullarından vatandaşların en az derecede etkilenmesi sağlanmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları ile koordine halinde gerçekleştirilen yardımlar ev ev gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Zorlu hava koşullarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kırsal kesimlerimizde kış şartlarının ağır geçmesinden kaynaklı olarak vatandaşlarımız mağduriyetler yaşamasın diye var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle beraber etkili olan kar yağışı sonrası kırsal mahallelerimizde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra Dorak ve Böğrüeğri mahallerimizde ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşlarımıza gıda yardımı gerçekleştirdik. Amacımız bu kış aylarında mağdur ailelerin yanında olup sevinçlerine ortak olmak" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu
Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu
Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu

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Tarsus Belediyesi, Tarsus, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu - Son Dakika


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