Yerel

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir üretime destek sağlamak amacıyla Tarsus Gastronomi Merkezi açıldı.

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen Tarsus Gastronomi Merkezi, sosyal girişimcilik projesi kapsamında Siptilli Çarşısı'nda hizmete açıldı. Merkez bünyesinde üreticilere üretim, marka ve tescil alanlarında destek verilirken Tarsus'un yöresel lezzetlerinin de halk ile buluşturulması hedefleniyor.

Merkez sayesinde üreticinin kendi değerini markalaştırabilmesi amaçlanıyor

İyi, temiz ve adil gıda prensipleriyle üreticilerin Türk gıda kodeksine uygun üretim gerçekleştirmesinin hedeflendiği merkezde, üreticilerin satın almadan pazarlamaya kadar kendi değerlerini markalaştırma yolunda eğitimler alabileceği ve ürünlerini tescil ettirebileceği belirtildi. Merkezin kafeterya bölümünde ise günlük üretilen yerel ve yöresel lezzetler de satışa sunulacak.

"Yeme ile kültürün pişirme stillerine varıncaya kadar farklılığını gösterecek bir gastronomi merkezi"

Açılışta gastronomi merkezinin önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Elbette her şeyin en iyisi ama en güzeline sahip olması gereken bir kentin kararlı ve marka bir kent olması için 5 yıldır deyim yerindeyse canımızı dişimize taktık. Sabahlara kadar çalıştık. Değerli dostlar, yapılanlar bu kente emin olun geçmişimizi değil, geleceğin izlerini de ortaya koyuyor. Yani yemek pişirme, sunum sanatı, aşçılıktan gastronomiye bir geçiş halkası. Belki de yeme ile kültürün pişirme stillerine varıncaya kadar farklılığını gösterecek bir gastronomi merkezi. Emin olun halkın artık olaylara farklı bakacağı bir süreci geliştirmesi bakımından önemli" şeklinde konuşarak emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN