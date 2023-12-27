Tarsus\'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi ortamda " 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' düzenlendi. Dijital platformda ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve 'İnsan Gücü' konusunun ele alındığı sempozyumda, alanında uzman kişilerce sunumlar gerçekleştirildi.

İlk oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Demiral, Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği ile insan gücü ve ekip çalışmasının önemine değindi. Ardından sırasıyla gerçekleştirilen diğer oturumlar gün boyu devam etti.

"Sağlık alanındaki göç meselesi dünyada tartışılan bir konu"

"Sağlık İnsan Gücü" konusunda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz "Sağlık alanındaki göç meselesi dünyada tartışılan bir konu. Ülkemizde de zaman zaman tartışmalar yoğunlaşıyor. Sağlık çalışanları, sağlık sistemlerinde merkezi bir rol oynamakta. Covid-19'da bunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Buradan bir kez daha ders alınması gerektiği çıktı. Esas olarak ortak sorunlar sağlıklı insan gücünün, eğitime istihdama görevlendirilmesi ve işte tutulması ortak sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Dağılım dengesizliği hem dünya genelinde hem de ülkemizde karşımıza çıkıyor. Sağlık insan gücü karmaşık sorunlarla karşı karşıya. Gerek mesleğe bağlı gerekse meslek dışı faktörler etkili. Ortak üç önemli faktör öne çıkıyor. Çalışma koşulları, ücretlendirme ve iş yaşam dengesi" şeklinde konuştu.

"Sempozyumlarımız başarılı bir süreçte gerçekleşti"

Sempozyumda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, "Tarsus Belediyesi ile çalışmalarımız 2019'da eğitim programları, çalıştay işleyişine ilişkin faaliyetler ve hemen arkasından 2019'da birinci sempozyumla başladı. Hakikaten keyifli geçen yüz yüze bir süreç oldu. Diğer bütün sempozyumlarımız başarılı bir süreçte gerçekleşti. Bugünkü sempozyumun ana tema insan gücü yani çalışanlar. Buradan hareketle çok uygun bir başlık seçtiğimizi de gördük. Ben destek veren Tarsus Belediyesi yetkililerine, çok değerli konuşmacılara, oturum başkanlarına ve tüm herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN