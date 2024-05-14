Tarsus\'ta son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 228 ürün ele geçirilerek el konuldu.

Gıda üretimi ve satışına yönelik Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, saha denetimlerine devam ediyor. Ekipler, çalışmalar esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik ürünleri tespit etti. Tespit edilen ürünler el konularak imha edilirken, satış yapan işletmeye cezai işlem uyguladı. - MERSİN