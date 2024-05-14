Tarsus'ta son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Tarsus'ta son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Tarsus\'ta son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 228 ürün ele geçirilerek el konuldu. Gıda ve temizlik ürünleri imha edilirken, işletmeye cezai işlem uygulandı.

14.05.2024 16:46  Güncelleme: 16:47
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 228 ürün ele geçirilerek el konuldu.

Gıda üretimi ve satışına yönelik Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, saha denetimlerine devam ediyor. Ekipler, çalışmalar esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik ürünleri tespit etti. Tespit edilen ürünler el konularak imha edilirken, satış yapan işletmeye cezai işlem uyguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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