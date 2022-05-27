Tarsuslu gazilerden Kars'a ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyesi gaziler Kars'ı ziyaret etti.

Yaklaşık 200 kişilik gazi grubu Mersin'in Tarsus ilçesinden Kars'a gelerek bölgedeki tarihi yerleri, Sarıkamış şehitliği ve Kars Kalesi önünde bulunan Bedesteni gezdi.

Sarıkamış şehitliğini ziyaret ederken duygulandığını ifa eden Rasim Yuvarlakoğlu, "Bugün tarihi bir şehir olan Kars'ta bulunmaktayız onun için çok mutluyuz. Her şey çok güzel Kars'ın yetiştirmiş olduğu gençlerimiz çok güzel, hepsi Atatürkçü onları çok seviyoruz" dedi.

Gaziler daha sonra Kars Kalesi önünde bulunan Kars yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kars'ın tarihi yerlerini gezen gaziler daha bölgeden ayrıldı. - KARS