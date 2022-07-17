Taşkesenlioğlu ailesinin acı günü - Son Dakika
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Taşkesenlioğlu ailesinin acı günü

17.07.2022 18:32
Taşkesenlioğlu ailesinin acı günü

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun amcası Hacı Mustafa Taşkesenlioğlu, Hakkın rahmetine kavuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun amcası Hacı Mustafa Taşkesenlioğlu, Hakkın rahmetine kavuştu. Taşkesenlioğlu, Narmanlı Camii'nde kılınan Cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz mart ayında annelerinin acısını yaşayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu kez amcalarını kaybetti. Bir süredir KOAH tedavisi gören Hacı Mustafa Taşkesenlioğlu, Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhum Taşkesenlioğlu'nun cenaze namazı ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Taşkesenli Kültür Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Fahrettin Taşkesenlioğlu ile Taşkesenlioğlu ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazını merhum Hacı Mustafa Taşkesenlioğlu'nun oğlu İstanbul İstoç Camii imam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu kıldırdı. Taşkesenlioğlu'nun cenazesi Erzurum merkezdeki Taşkesenlioğlu Camii bahçesindeki aile kabristanında dualar arasında toprağa verildi. Taziyelerin Taşkesenli Kültür Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nda kabul edileceği bildirildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Sermaye Piyasası Kurulu, Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşkesenlioğlu ailesinin acı günü - Son Dakika

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