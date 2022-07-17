Geçtiğimiz mart ayında annelerinin acısını yaşayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu kez amcalarını kaybetti. Bir süredir KOAH tedavisi gören Hacı Mustafa Taşkesenlioğlu, Hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Taşkesenlioğlu ailesinin acı günü - Son Dakika

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