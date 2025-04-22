Taşköprü Belediye Başkanı\'ndan Özel Bireye Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret etti. Başkan Arslan, ziyaretimi Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdi.

Akülü sandalye desteği ise Taşköprülü hayırsever Fatih Şenel'in katkılarıyla temin edildi. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, engelli bireylerin sosyal hayata daha kolay katılım sağlamasına yönelik bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek, katkı sunan herkese teşekkür etti. - KASTAMONU