Taşova\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Kıdemli Astsubay Yasin Yıldırım yaptı. Program akabinde Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve Belediye Başkanı Ömer Özalp'ın kaymakamlık makamında tebriklerin kabulüyle tören sona erdi.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine, Taşova Kaymakamı İmran Demirel, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı. - AMASYA