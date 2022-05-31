Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor - Son Dakika
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Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor

31.05.2022 17:54
Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen yıl temeli atılan "Kapalı Pazar Yeri" inşaatında sona gelindi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen yıl temeli atılan "Kapalı Pazar Yeri" inşaatında sona gelindi.

Taşova Belediyesi'nin 4,2 milyon liralık maliyeti olan"Kapalı Pazar Yeri" 28 Ağustos 2021 tarihinde temeli atılmıştı. Doğu Mahallesi'nde 3 bin 420 metrekare kapalı alana inşa edilen pazar yeri artık açılışa gün sayıyor. Başkan Öztürk, kısa süre içerisinde faaliyete girecek olan "Kapalı Pazar Yeri"nin çevre ve peysaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Taşova Başkanı Bayram Öztürk, "Pazar yeri ile alakalı hepinizin bildiği gibi Taşova'da hep uzun yıllar var olan talep söz konusu idi. Biz de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda hareket ederek geçtiğimiz yıl pazar yerinin temelini attık. ve gelinen bu noktada şuan açılışa gün sayıyor. Pazar yerimizin Taşova'mız için, Taşovalı halkımız için, Taşovalı üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor
Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor
Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor
Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor
Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor

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Kaynak: İHA

Amasya, Taşova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşova Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor - Son Dakika


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