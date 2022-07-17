Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih etti - Son Dakika
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Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih etti

17.07.2022 12:50

Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih etti Kurban Bayramı nedeniyle Ege Bölgesi'ne giden tatilciler, bayramın son günü dönüş yoluna geçti.

Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih etti

ÇANAKKALE - Kurban Bayramı nedeniyle Ege Bölgesi'ne giden tatilciler, bayramın son günü dönüş yoluna geçti. Tatilciler, hem arabalı feribotları hem de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih etti. Her yıl bayram tatili dönüşlerinde oluşan uzun feribot kuyrukları, köprünün hizmete girmesiyle birlikte ortadan kalktı.

Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 gün olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, bugün itibariyle dönüş yoluna geçti. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde vatandaşların sorun yaşadığı aynı zamanda kış aylarında da oluşan fırtınalar nedeniyle iptal olan feribot seferlerinden dolayı uzun araç kuyrukları oluşuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilerek hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte bu sorun da ortadan kalkmış oldu.

Bugün itibariyle dönüş yoluna geçen vatandaşlar, hem Çanakkale Boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'ye ait feribotları hem de 1915 Çanakkale Köprüsünü tercih ediyor. Böylece Çanakkale'nin ulaşım anlamında yıllarca yaşadığı ulaşım sorunu da bitmiş oldu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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