Tatilde gebelerin dikkat etmesi gerekenler - Son Dakika
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Tatilde gebelerin dikkat etmesi gerekenler

Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Öye, yüksek sıcaklıkların gebelerde bir takım olumsuz etkileri olabileceğini belirterek tatil döneminde sağlıklı bir gebelik süreci için uyulması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

12.08.2024 14:28
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- Tatilde gebelerin dikkat etmesi gerekenler

BURSA - Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Öye, yüksek sıcaklıkların gebelerde bir takım olumsuz etkileri olabileceğini belirterek tatil döneminde sağlıklı bir gebelik süreci için uyulması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde çok daha fazla sıvı kaybı yaşandığını vurgulayan Op. Dr. Öye, gebelerin bu yüzden sıvı tüketimini arttırması gerektiğinin altını çizdi. Günde yaklaşık 3 litre sıvı tüketilmesini önerdiklerini dile getiren Öye, "Bunun çoğunluğu su olmalıdır. Bunun yanında doğal meyve suları, ayran, limonata, soda, diğer içecekler de tüketilebilir. Gün içerisinde çok aktif olunduğunda ya da yoğun iş yükü harcandığında içilecek sıvı miktarı daha da arttırılmalıdır" dedi.

Gebelerin havuz yerine temiz denizleri tercih ederek tatilden faydalanabileceğini dile getiren Öye, "Havuzları çok önermiyoruz. Mecbur kalındıysa gebelerimizin hijyene çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 12 ila 15 saatleri arasında deniz ve havuz tercih edilmemelidir. Aynı zamanda bu saatlerde kesinlikle güneşlenmemelidirler. Günün diğer saatlerinde sabah ve akşam vakitlerinde gölgede kalarak, şapka takarak güneşlenebilir ve tatilden faydalanabilirler. Ayrıca güneşe çıkmadan 15 - 20 dakika önce güneş kremi kullanmaları gerekir. Güneş kremleri her 2-3 saatte bir de tazelenmelidirler" şeklinde konuştu.

Naylon giysiler tercih edilmemeli

Denizden çıktıktan sonra değiştirilmeyen mayo ve bikinilerin enfeksiyonlara neden olacağına dikkat çeken Öye, "Asla ıslak mayo ve bikiniyle güneşlenmemelidirler. Çünkü ıslak mayo ve bikini özellikle vajinite neden olabilir. Uzun süre denizde kalmamalı, 15 - 20 dakikayı geçmemelidir. Gebelerimiz tek başına denize girmemeli, çok uzaklara da açılmamalı. Çünkü gebelikte kas krampları oluşabiliyor. Bu durumda anne ve bebek için sıkıntıya neden olabilir. Bunun dışında özellikle giysilerin ve iç çamaşırların pamuklu olması gerekir. Buna mutlaka özen göstermeliler. Naylon ve sentetik madde içeren çamaşırlar ve giysiler asla tercih edilmemelidir. Sıkı giysiler aynı şekilde giyilmemeli, giysilerin rengi açık olmalıdır ve bol giysiler daha rahat etmelerini sağlarlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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